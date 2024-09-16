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Spor

Hasret kısa sürdü! Zirve yeniden Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe dün konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 2 golle ayrıldı ve liderlik koltuğuna kısa bir aranın ardından yeniden oturdu. İşte detaylar...

Akşam16 Eylül 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Hasret kısa sürdü! Zirve yeniden Fenerbahçe'nin
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İlk 20 dakika %65 civarında topa sahip olan Fenerbahçe, organize atak üretmekte zorlandı. 22'de Allan Maximin, ceza sahası dışından bulduğu fırsatı değerlendirdi ve kilidi açtı. 39'da Maxi'nin ceza sahası içinde ayağına basılan pozisyonda penaltı kararı çıktı ve Tadic 2-0'a getirdi. Golden sonra Kanarya oyun hakimiyetini yitirdi. Ev sahibi Kasımpaşa ilk yarının sonlarında rakibi ablukaya aldı. Oosterwolde'nin kritik müdahaleleri oldu. İlk yarıda Paşa 7 şut deneyip 1 isabet buldu, Kanarya 4'te 2 yaptı. 2. yarı 45-60 arasını da Paşa oynadı. Maxi-Nesyri çıktı, Dzeko-İrfan girdi ve FB biraz kıpırdadı. Dzeko'nun pasında Çağlar boş kaleye kaçırdı. Paşa, 2. yarı daha iyi oynayan ve daha çok şut çeken taraf olsa da Fener skoru aldı.

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