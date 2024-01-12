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Spor

Hasret sona erdi! Rade Krunic, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri istediği başarılı orta saha oyuncusu Rade Krunic sağlık kontrolü ve resmi imza için temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Hasret sona erdi! Rade Krunic, İstanbul'da
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Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Fenerbahçe Milan'a da 5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede bonus maddeleri de yer alıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Rade Krunic, sağlık kontrolü ve resmi imza için temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi.

DZEKO YARDIMCI OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun Leandro Bonucci'nin ardından bu transferde Rade Krunic'i ikna etmek için elinden geleni yaptığı ortaya çıktı.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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