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Spor

Hasret sona eriyor! Beşiktaş, Bruno Genesio için gün sayıyor

Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmasından sonra teknik direktörsüz kalan Beşiktaş'ın, Fransız çalıştırıcı Bruno Genesio'yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Genesio'yu cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında görmek istiyor. İşte detaylar...

IHA1 Ocak 2024 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Hasret sona eriyor! Beşiktaş, Bruno Genesio için gün sayıyor
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Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta bu arayışta sona gelindi. Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

KARİYERİ

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

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