Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta bu arayışta sona gelindi. Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

KARİYERİ

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.