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Spor

Hasselbaink, 3. Lig takımıyla anlaştı

Hollandalı teknik direktör Jimmy Floyd Hasselbaink, İngiltere 3. Futbol Ligi takımı Burton Albion ile sözleşme imzaladı.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 11:24 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:24
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İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Burton Albion, Jake Buxton'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jimmy Floyd Hasselbaink'i getirdi.

Burton Albion Kulübü, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı. Hasselbaink ayrıca Royal Antwerp, Queens Park Rangers ve Northampton Town'da görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.

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