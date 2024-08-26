İlk anlarda iki takım da birbirini tarttı, dakikalar ilerledikçe oyun F.Bahçe'nin hakimiyetine geçti. Sarı-Lacivertliler kalesinde pozisyon vermedi ama üretkenlik açısından da pek başarılı değildi. Fred'in 15'te uzaktan attığı füzeyle oyun Kanarya'nın eline geçti. İlk yarı nispeten dengeli bir futbolla kapandı. 53'te Dzeko'nun attığı golle Rize çözüldü, 60'ta Fred 3-0 yaparak fişi çekti. Şova başlayan Brezilyalı orta saha Fred, 64'te ise hat-trick'e imza attı.

Karadeniz ekibi oyundan komple çekildi. 66'da Tadic'in çektiği şut Alikulov'a çarparak ağlara gitti. Ev sahibi ekip, ilk yarıdaki oyununu mumla arar hale geldi. Şansı yaver giden F.Bahçe ise gollerle birlikte gücünü daha ekonomik kullanıp maçı bitirmesini bildi.