İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0253
  • EURO
    38,0885
  • ALTIN
    2758.02
  • BIST100
    9677.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hat-trick yaptı geceye damga vurdu! Fred'den Rize'de gol yağmuru
Spor

Hat-trick yaptı geceye damga vurdu! Fred'den Rize'de gol yağmuru

Fenerbahçe dün akşam konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık skorla ayrıldı. Maça sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred damga vurdu. Deneyimli oyuncu Rize deplasmanında hat-trick yaptı. İşte detaylar...

Akşam26 Ağustos 2024 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Hat-trick yaptı geceye damga vurdu! Fred'den Rize'de gol yağmuru
ABONE OL

İlk anlarda iki takım da birbirini tarttı, dakikalar ilerledikçe oyun F.Bahçe'nin hakimiyetine geçti. Sarı-Lacivertliler kalesinde pozisyon vermedi ama üretkenlik açısından da pek başarılı değildi. Fred'in 15'te uzaktan attığı füzeyle oyun Kanarya'nın eline geçti. İlk yarı nispeten dengeli bir futbolla kapandı. 53'te Dzeko'nun attığı golle Rize çözüldü, 60'ta Fred 3-0 yaparak fişi çekti. Şova başlayan Brezilyalı orta saha Fred, 64'te ise hat-trick'e imza attı.

Karadeniz ekibi oyundan komple çekildi. 66'da Tadic'in çektiği şut Alikulov'a çarparak ağlara gitti. Ev sahibi ekip, ilk yarıdaki oyununu mumla arar hale geldi. Şansı yaver giden F.Bahçe ise gollerle birlikte gücünü daha ekonomik kullanıp maçı bitirmesini bildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.