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Hata yapan hakemlere af yok

MHK, VAR tartışmaları üzerine yaptığı açıklamada, “Hakem hata yaptığında VAR’da düzelse de düzelmese de puanı düşer. Eğer VAR hakemi de hataya müdahale etmezse, onun da puanı düşer” ifadesine yer verdi.

  • Star Spor
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SON haftalarda artışa geçen ve VAR’da incelenmediği eleştirilerine yol açan hakem hataları ile ilgili tartışmalar üzerine, MHK’den konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklama özetle şöyle: “Sistem Hakem kararlarında yüzde 100 bir doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. Protokolün ana felsefesi: Minimum müdahale, maksimum Faydadır.”

Sistemin başlangıç noktası ‘Hakemin kararı daha doğru olabilir mi?’ değil, ‘Hakemin kararı açık ve bariz yanlış mıdır? sorusudur. VAR sadece net ve bariz hataları (Büyük Skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur. Futbolun doğal akışına ve hızına zarar vermeyecek bir şekilde uygulanması için titizlikle çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.”

“Yine tartışılan bir önemli nokta da; hakem açık ve bariz hata yaptığında VAR Müdahalesi olsa da olmasa da puanı düşmektedir. Ayrıca Hakem açık ve bariz hata yaptığında eğer VAR Hakemi müdahil olmazsa onun da puanı düşmektedir. Bu anlayış hem UEFA’ da hem de Avrupa’nın büyük ligleriyle aynıdır.”

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