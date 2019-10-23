STAR

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Real Madrid arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk 20 dakikasında inanılmaz pozisyonlar yaşandı. Cim-Bom, 10, 11 ve 12’de ikisi Andone biri de Babel’le olmak üzere 3 net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi. Real, 14 ve 15’te Rodrygo ve Benzema ile 2 kez kaleyi yokladı ama sonuç alamadı. 18’de ise Galatasaraylı Jean Michael Seri’nin kaptırdığı topta İspanyol ekibi Benzema ile son çizgiye indi, Fransız futbolcunun geriye çıkardığı topa Toni Kroos vurdu, Seri’ye çarpan top ağlara gitti. Seri’nin seri hataları pahalıya patladı.