Hataspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, ligin 20. haftasını bay geçecek.

Hatayspor son maçında Galatasaray'a 4-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini beş maça çıkarmıştı. Hatayspor 17 puan ile Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunuyor.