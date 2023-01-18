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Spor

Hataspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Htayaspor'da hazırlıklar sürüyor.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Hataspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, ligin 20. haftasını bay geçecek.

Hatayspor son maçında Galatasaray'a 4-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini beş maça çıkarmıştı. Hatayspor 17 puan ile Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunuyor.

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