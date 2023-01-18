Hataspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Hatayspor, ligin 20. haftasını bay geçecek.
Hatayspor son maçında Galatasaray'a 4-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini beş maça çıkarmıştı. Hatayspor 17 puan ile Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunuyor.