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Spor

Hatay Büyükşehir, Avrupa'da farklı turladı

Hatay Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında evinde Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 yenerek tur atladı.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
Hatay Büyükşehir, Avrupa'da farklı turladı
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 yendi.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 99-58 kazanan Hatay ekibi, tur atlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

SALON: Antakya

HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya), Veronika Vavrova (Çek Cumhuriyeti)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Şahin 2, Büşra Akbaş 6, Ayşe Cora 14, Büşra Akgün 3, Şelale Kepenc 2, Epiphanny Prince 9, Tuğçe Canıtez 9, Gizem Başaran Turan 8, Alexis Prince 10, Gatling 16, İdal Yavuz 1

DAFNİ AGİOU DİMİTRİOU: Karali, Spathorou 6, Pagoni 2, Memini, Wells 19, Zoi Oikonomaki 2, Svoronou, Kleanthi Oikonomaki 3, Luna 11, Gkritza 2

1. PERİYOT: 21-18

DEVRE: 38-31

3. PERİYOT: 59-37

  • hatay büyükşehir belediyesi
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
  • Dafni Agiou Dimitriou

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