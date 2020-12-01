Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 10 koronavirüs vakası

IHA 01 Aralık 2020 Salı 16:27 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:27

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor’da 6’sı oyuncu 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testinden geçirildi. 6 oyuncu ile teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucu pozitif sonuçlandı. Karantinaya alınan oyuncu ve teknik kadrodaki 10 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Takımın yarın oynanacak Botaş ve 6 Aralık’taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçları ileri bir tarihe ertelendi.