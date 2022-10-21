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Spor

Hatay deplasmanı öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Tam 5 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, sakatlık sorunları ile boğuşuyor. 5 önemli oyuncusundan yoksun olarak çıkılacak maçta, teknik ekibin kararsızlığı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fotomaç21 Ekim 2022 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Hatay deplasmanı öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Tam 5 eksik...
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Beşiktaş, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden isimlerin yerine kimlerin oynayacağı belli oldu.

Weghorst, Ghezzal, Atiba, Emrecan ve Saiss'in; Hatay deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda Weghorst'un yerine Cenk Tosun oynayacak.

Stoperde görev yapılan Saiss ve Emrecan'ın yerine Montero görev alacak.

Ghezzal'ın yerine de Jackson Muleka'nın 11'de olması bekleniyor.

"GOLLERİMİN DEVAMI GELECEK"

Trabzonspor maçında golünü atan Cenk Tosun, Hatay maçı için de iddialı.

Teknik heyet ile görüşen Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun şunları söyledi;

"Formanın hakkını her zaman vereceğimden şüpheniz olmasın. Gollerimin devamı gelecek"

CENK TOSUN, MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR

Trabzon derbisinde takımına beraberliği getiren golü atan Cenk Tosun, yeniden Ay-Yıldızlı formanın değişmezi olmak istiyor.

31 yaşındaki oyuncu ilk hedefinin öncelikle Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giymek olduğunu, ardından da Kasım'da oynanacak hazırlık maçlarında yeniden milli heyecanı yaşamak istiyor.

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