Hatayspor: 2 - Kasımpaşa: 2

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 22 puanla 13. sıra başladı. Bordo-beyazlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

6. RANDEVU

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 2 defa sahadan galip ayrılırken, 2 kez de bordo-beyazlılar rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisinin attığı 6 gole, Hatay ekibi 7 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak ligin 4. haftasında 28 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

MURAT ERDOĞAN DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor - Kasımpaşa maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.