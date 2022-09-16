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Spor

Hatayspor: 2 - Kayserispor: 2

Hatayspor - Kayserispor rekabetinde 5. maç yarın oynanacak. Geride kalan 4 müsabakada, iki takım arasındaki galibiyet sayılarında 2-2 eşitlik bulunuyor.

IHA16 Eylül 2022 Cuma 09:16 - Güncelleme:
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Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 4 kez karşılaştı. 4 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 2 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

Bugün Yeni Hatay Stadyumu'nda 20:00'da başlayacak olan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

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