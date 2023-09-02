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Spor

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Yukatel Adana Demirspor ile oynayacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bitirdi.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, İstanbul'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, bugün Mersin'e gidecek.

Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması, yarın saat 21.45'te Mersin Stadı'nda oynanacak.

  • Atakas Hatayspor
  • Trendyol Süper Lig
  • Mersin maçı

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