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Spor

Hatayspor, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Hatayspor, Alanyaspor maçına hazır
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Dar alan çalışmasının yapıldığı idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor'da Lamine Diack ve Kerim Alıcı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Hatayspor ile Alanyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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