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Spor

Hatayspor, Altınordu'dan Muhammed Mert'in peşinde

Altınordu'nun 10 numarası Muhammed Mert'e, Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

DHA16 Ağustos 2020 Pazar 11:34 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:34
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert'e son olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un talip olduğu öğrenildi. Daha önce 1. Lig'den Yılport Samsunspor ile Süper Lig'den Gaziantep FK'nın ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu şimdi de Hatayspor listesine ekledi. Hatay temsilcisinin Altınordu kulübüyle temaslara başladığı ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. 

Teknik heyetten aldığı özel izinle Almanya'da olan Muhammed'in pazartesi günü takıma katılması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.

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