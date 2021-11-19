Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

AA 19 Kasım 2021 Cuma 19:03 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 19:03

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki son antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, iyi hazırlandıklarını belirtti.

Milli takıma giden oyuncuların geç döndüğünü aktarıp, cumartesi maç oynamalarının talihsizlik olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu.

"Şimdi bahane üretecek durumda değiliz. Çözümü nasıl yaparız ona bakacağız. Yorgunluk durumlarını takip edeceğiz. Maça en iyi, en hazır 11'le çıkmaya çalışacağız. Onur Ergün dışında çok şükür herhangi bir sakatımız yok. Onur, inşallah önümüzdeki hafta bizimle yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Sackey de bu milli maç arasında takımla antrenmanlara başladı. İçeride oynuyoruz. Yarın yine inşallah en son içeride oynadığımız Beşiktaş maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. Buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, bizi yarın yalnız bırakmasınlar."

Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Erdoğan, Antalyaspor'un Nuri Şahin ile yeni bir oyun anlayışına geçtiğini söyledi.

Rakiplerinin savunma yaparken orta sahadan driplinglerle pozisyon aradığını ifade eden Erdoğan, savunma güvenliğine dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Bordo-beyazlı ekip, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaparak Antalyaspor maçı hazırlıklarını sonlandırdı.