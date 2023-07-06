Hatayspor, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Armin Hodzic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Armin Hodzic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hodzic'in Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.