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Spor

Hatayspor - Başakşehir maçı eski statta

Atakaş Hatayspor'un, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maç eski stadyumda oynayacak.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:50
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Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Medipol Başakşehir maçını eski stadyumda oynayacaklarını bildirdi.

Vardı, AA muhabirine, Hatay Atatürk Stadı'nın yeni sezona yetişmemesinden dolayı eski stadyumdaki çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Yeni stadyumu kasımda teslim alacaklarını ifade eden Vardı, şu ifadeleri kullandı:

"Eski sahamıza Süper Lig'e uygun olması için ışıklandırma yapılması gerekiyordu. Bunun dışında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirttiği çeşitli eksikliklerimiz vardı. Hızlı bir çalışma içerisine girerek 14 Eylül'de oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına ışıklandırmamızı yetiştireceğiz. Diğer eksikliklerimiz de zaten tamamlandı."

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