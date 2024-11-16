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Spor

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu: Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, 'Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik.' dedi.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu: Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum
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Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışması yürütülen Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tesiste düzenlenen basın toplantısında konuşan Mıstıkoğlu, takıma güvendiğini söyledi.

Mıstıkoğlu, durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik. Bunlar olmasaydı Hatayspor başka yerde olacaktı." diye konuştu.

Gelecek maçlara odaklandıklarını dile getiren Mıstıkoğlu, "Önümüzde Konyaspor ve Beşiktaş maçları var. Hocamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takım gittikçe daha fazla ivme kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Mıstıkoğlu, depremlerde hasar alan Hatay Stadyumu'nun güçlendirilmesine ilişkin projenin ihalesinin yapılacağını, takımın gelecek sezon maçlarını kendi sahasında oynayabileceğini anlattı.

Çalımbay da karşılaşmaları Mersin'de oynadıkları için taraftar desteğini yeterince alamadıklarını belirterek, "Eğer burada oynasaydık maçların yüzde 80'ini kazanırdık." dedi.

Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar'ın kendi performansından memnun olmadığını söyleyen Çalımbay, "Karakterli, kişilikli bir futbolcu. Hakikaten takıma da sahip çıkan birisi. Onun iyi olacağına inanıyor, ona güveniyoruz. Gol atmaya başladığı zaman mutlaka arkası gelecektir." diye konuştu.

Toplantının ardından Hatayspor heyeti, tesisteki çalışmaları inceledi. Futbolcular da bir araya geldikleri taraftarlarla sohbet etti, formaı imzaladı.

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