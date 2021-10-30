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Spor

Hatayspor - Beşiktaş (Canlı)

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

30 Ekim 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:10
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Hatayspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan Hatayspor - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ramazan Keleş. Müsabakanın VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

HATAYSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0
GOL: Dk. 6 Saba Lobjanidze (Hatayspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Hatayspor Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Samuel Adekugbe, Mehdi Boudjema, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, Adama Traore, Ayoub El Kaabi, Mame Diouf

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Francisco Montero, Domagoj Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi

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