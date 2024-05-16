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Spor

Hatayspor, Beşiktaş mesaisine devam ediyor

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Hatayspor, Beşiktaş mesaisine devam ediyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları 3 gruba ayrılarak çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idmanın son bölümünde futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, yarın yapacağı idmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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