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Spor

Hatayspor, Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladığını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladığını açıkladı.

IHA9 Aralık 2022 Cuma 21:49 - Güncelleme:
Hatayspor, Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladığını duyurdu
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Hatayspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen Burak Bekaroğlu'na kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Antalya'da kamp çalışmalarına devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki stoper Burak Bekaroğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü'nden konuyla ilgili Hatayspor'umuza Hoş Geldin Burak Bekaroğlu' başlığıyla yapılan açıklamada "Daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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