Hatayspor, deplasmanda kıl payı kazandı

DHA 31 Ekim 2021 Pazar 19:07 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 19:07

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Hatayspor'a 94-93 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 34 sayı ile Wiley olurken; ev sahibi takımda ise Williams 30 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Meltem 2, Sevgi 10, Derin, Williams 30, Sventroaite 18, Gizem, Helin 7, Slocum 24

HATAYSPOR: Wiley 34, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül 5, Büşra Akgün 2, Bahar 10, Brown 26, Elif 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

İLK YARI: 51-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71