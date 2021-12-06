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Spor

Hatayspor deplasmanda kıl payı kazandı

Hatayspor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-86 mağlup etti.

6 Aralık 2021 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 18:16
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-86 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Zellous 19, Hayes 7, Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Turner 14

HATAYSPOR: Wiley 30, Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 24, Elif Emirtekin 9

1. PERİYOT: 22-19

DEVRE: 52-36

3. PERİYOT: 72-58

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.50 Büşra Akbaş (Hatayspor)

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