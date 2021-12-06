Hatayspor deplasmanda kıl payı kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-86 yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Zellous 19, Hayes 7, Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Turner 14
HATAYSPOR: Wiley 30, Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 24, Elif Emirtekin 9
1. PERİYOT: 22-19
DEVRE: 52-36
3. PERİYOT: 72-58
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.50 Büşra Akbaş (Hatayspor)