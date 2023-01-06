Hatayspor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Hatayspor son maçında İstanbul temsilcisi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.