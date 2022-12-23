Hatayspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan toplayan Hatay ekibi, 14. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehdi Boudjemaa bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor, Süper Lig'de 14 puan ile 14. sırada bulunurken, Giresunspor ise 15 puan ile 12. sırada bulunuyor.