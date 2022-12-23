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Spor

Hatayspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Hatayspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

AA23 Aralık 2022 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Hatayspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan toplayan Hatay ekibi, 14. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehdi Boudjemaa bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor, Süper Lig'de 14 puan ile 14. sırada bulunurken, Giresunspor ise 15 puan ile 12. sırada bulunuyor.

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