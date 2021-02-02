02 Şubat 2021 Salı 15:55 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 16:49

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Hatayspor - Fenerbahçe maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Kısal yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu. Müsabakanın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Yakup Özhan bulunuyor. Star.com.tr'den anı anına canlı takip edebileceğiniz Hatayspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı izleyebilirsiniz.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Ruben Ribeiro, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Valencia, Thiam.

HATAYSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı...

7. dakikada Hatayspor kalesini sol çaprazdan gören bir noktadan, ceza sahasının bir metre kadar gerisinden Valencia'nın kullandığı frikikte top barajdan döndü. Dönen topu Caner Erkin vurdu ancak top savunmaya çarpıp az farkşa üstten dışarı çıktı.

8. dakikada Caner Erkin'in soldan Hatayspor ceza sahasına ortasında, bir kafa vuruşu geliyor ancak kaleci Munir üstüne gelen topu kontrol etti.

12. dakikada Caner'in soldan etkili ortasına Valencia'dan önce son anda Yusuf ayak koydu. Boşta kalan topa Hatayspor kalecisi Munir sahip oldu.

17. dakikada Ozan Tufan Hatayspor ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

22. dakikada Hatayspor'da sakatlanan Yusuf Abdioğlu'nun yerine Pablo Santos oyuna girdi.

GOL! 26. dakikada Osayi Samuel, sağ kanatta rakibini çalımlayarak Hatayspor ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Thiam kafayı vurdu, Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 önde.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza ceza alanına girdi karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov çok sert vurdu ancak Altay köşeye giden topu kornere çeldi.

38. dakikada Hatayspor'da Mert Hakan'a faul yapan Mesut Çaytemel sarı kart gördü.

45+2. dakikada Caner'in sol kanattan Hatayspor ceza sahasına çevirdiği topa Valencia kale sahasında vurdu ancak kaleci Munir topu çeldi.

İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.