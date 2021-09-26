Hatayspor, Fenerbahçe maçına hazır

DHA 26 Eylül 2021 Pazar 00:32 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 00:32

Atakaş Hatayspor, kendi sahasında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Yeni Hatay Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip idmanda, dinamik ısınmanın ardından, pas drili, dar alan ve taktik çalışması yaptı. Antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Takım daha sonra otelde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile yarın saat 16.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda mücadele edecek.