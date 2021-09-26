26 Eylül 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 18:36

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli forvet Enner Valencia, karşılaşmaya damga vurmayı başardı.

VALENCIA 30 DAKİKADA KARİYER İLKİNİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Hatayspor karşısındaki performansıyla kariyerinde bir ilki başardı.

Tecrübeli forvet, karşılaşmanın 17. dakikasında Rossi'ye, 30. dakikada ise Novak'a yaptığı asistlerle skorun 2-0'a gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

Valencia, Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.