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Spor

Hatayspor, FIBA Avrupa Kupası'nda 2. yenilgisini aldı

FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. maçında Hatayspor, deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'e 63-53 yenildi.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 19:08 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 19:08
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Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'e 63-53 yenildi.

Krasnoyarsk kentindeki Sever Arena'da yapılan maçta ilk çeyreği ev sahibi ekip 15-9 önde geçerken devre arasına 24-24 beraberlikle girildi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 49-37 geride kapatan Hatayspor, maçı da 10 sayı farkla 63-53 kaybetti.

Hatay temsilcisinde Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akbaş 14, Gökçe Doğan 12, Elif Emirtekin 7, Büşra Akgün 3 ve Melis Lafatan 2 sayı üretti. Süre bulan oyunculardan sadece Ayşegül Günay skor bulamadı.

Bu sonuçla Hatayspor grupta ikinci kez mağlup oldu. WBC Enisey ise ilk galibiyetini elde etti.

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