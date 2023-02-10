Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe depremde yaşadıklarını anlattı

Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe ve Beşiktaş'ın orta sahası Atiba Hutchinson, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Kanada basınından One Soccer'a konuştu.

Takım arkadaşı Christian Atsu'dan haber alınamadığını aktaran Kanadalı oyuncu, "Sportif direktörümüzden de haber alamıyoruz. Takım arkadaşlarımdan Christian Atsu'nun durumu da hala belirsiz. Takım için çalışan birçok insan da yakınlarını kaybetti. İnsanlar hala kayıp. İnternet yok. Takım arkadaşlarını bulmaya çalışırken molozların arasından bakıyorsun ve bağırıyorsun. Bu gerçekten açıklamakta zorlandığım bir şey." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki durumla ilgili ise Adekugbe, "Şehir de depremin etkilerini gördüm. Evimle antrenman yaptığımız yerin arası 20 dakikalık bir mesafede. Şehir merkezine gittiğimde yıkılmış binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar gördüm. Antrenman sahasına doğru yaklaştığımda daha da kötüsünü görmeye başladım. Tam bir kaos vardı. Yollar ikiye bölündü, köprüler çöktü. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın orta sahası Atiba Hutchinson depremle ilgili, "Hala enkaz altında birçok insan var. Şu anda durum gerçekten çok kötü. Benim için şok edici bir durumdu." dedi.