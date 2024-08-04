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Spor

Hatayspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

4 Ağustos 2024 Pazar 21:04 - Güncelleme:
Hatayspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık kampının ardından Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesislere dönen Hatay ekibi, 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta karşılaşacağı Galatasaray maçına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman basına kapalı gerçekleştirildi.

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