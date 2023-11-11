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Spor

Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Emre Malok oldu.

IHA11 Kasım 2023 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Emre Malok görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray bugün saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge olacak. Maçta VAR'da Emre Malok, AVAR'da da Hüseyin Göçek ile Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

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