Hatayspor, Ganalı sağ bek Christian Atsu'yu renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu (d. 10 Ocak 1992), forvet bölgesinde görev yapan Ganalı milli futbolcudur. Futbol kariyerine Feyenoord Ghana'da başlayan Christian Atsu, Porto, Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle United ve son olarak Al-Raed'de forma giydi.