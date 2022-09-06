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Spor

Hatayspor, Ganalı sağ bek Christian Atsu'yu renklerine bağladı

Hatayspor, son olarak Al-Raed'de forma giyen 30 yaşındaki Ganalı sağ kanat oyuncusu Christian Atsu'yu kadrosuna kattı.

DHA6 Eylül 2022 Salı 20:18 - Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sol ve sağ kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu (d. 10 Ocak 1992), forvet bölgesinde görev yapan Ganalı milli futbolcudur. Futbol kariyerine Feyenoord Ghana'da başlayan Christian Atsu, Porto, Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle United ve son olarak Al-Raed'de forma giydi.

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