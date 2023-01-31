Hatayspor, Gaziantep FK'ya misafir oluyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde çıktığı 19 maçta aldığı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 puan ile 15. sırada bulunuyor.