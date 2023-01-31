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Spor

Hatayspor, Gaziantep FK'ya misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor.

AA31 Ocak 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
Hatayspor, Gaziantep FK'ya misafir oluyor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 19 maçta aldığı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 puan ile 15. sırada bulunuyor.

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