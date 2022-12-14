Hatayspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor arasındaki hazırlık karşılaşması, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen maça Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek, Merkel, Jevtovic, Maxim, Onurhan Babuscu, Mustafa Eskihellaç ve Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Volkan Demirel ise Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Burak Öksüz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Musa Çağıran, Varga, Muhammed Mert, Saint-Louis ve Bertuğ Yıldırım ilk 11'ini tercih etti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 21. dakikalarda Bertuğ Yıldırım kaydederken, Gaziantep FK'nin tek golü 85. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Öte yandan karşılaşmayı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yerinde takip etti.