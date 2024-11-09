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Spor

Hatayspor, Gaziantep FK'yı devirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

9 Kasım 2024 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Hatayspor, Gaziantep FK'yı devirdi
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatayspor evinde Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Funsho Bamgoye ve 90+5'te Carlos Strandberg kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+2'de Deian Sorescu kaydederken, 81. dakikada Bruno Viana direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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