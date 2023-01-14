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Spor

Hatayspor geçen sezonu arıyor

Süper Lig'in ilk yarısını 17 puanla tamamlayan Hatayspor geçen sezonki başarılı performansının çok gerisinde kaldı.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
Hatayspor geçen sezonu arıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor, ligin ilk yarısını yenilgiyle tamamladı.

Son 5 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan bordo-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligin ilk yarısında oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlı takım, devreyi 17 puanla kapattı.

Hatayspor, ilk yarıda 15 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

Geçen sezon da 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puan toplayarak ilk yarıyı tamamlayan Hatay ekibi, sıralamada kendisine 5. sırada yer bulmuştu.

Hatayspor, devre arasının verilmeyeceği Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasını bay geçirecek.

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