Hatayspor, Giresun'da tek golle kazandı

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:43 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:43

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada El Kaabi kaydetti.

Hatayspor'un galibiyet golünü atan El Kaabi 87. dakikada sakatlanarak yerini Mohammed Kamara'ya bıraktı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 22 puanda kaldı.

Hatayspor, 20. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6'ncı dakikada ev sahibi ekip sağ kanattan Süleymanov ile korner kullandı, Diarra'nın kafa şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

19'uncu dakikada Hamidou Traore'nin defans arkasına yerden gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Diabete'nin şutunda kaleci Munir topu ayakla uzaklaştırmayı başardı.

29'uncu dakikada Atakaş Hatayspor atağında orta alandan uzun gönderilen topu ceza alanı çizgisi üzerinde kontrol eden El Kaabi kalesini terk eden Okan'ın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top üst direğe çarparak auta gitti.

43'üncü dakikada GZT Giresunspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan El Kaabi ceza alanı çizgisi üzerinden Sadık Baş'a aktardı, bu oyuncunun sert şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.

45+3'üncü dakikada GZT Giresunspor atağında sağ kanattan Aziz Behich çizgiye indi, sert ortasında kaleci Munir'i geçen topu, Süleymanov boş kale yerine üstten auta gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49'uncu dakikada sağ kanattan Süleymanov'un yerden pasını alan Hamidou Traore'nin sert şutu sol direğin dibinden auta gitti.

71'inci dakikada Atakaş Hatay atağında Ribeiro'nun yerden ceza alanına verdiği topun gelişine vuran El Kaabi topu müsait durumda farklı bir şekilde auta attı.

73'üncü dakikada Süleymanov'un yerden pasını alan Doukara'ın yakın mesafeden etkisiz şutu kaleci Munir'de kaldı.

81'inci dakikada sağ kanattan topla çizgiye inen Onur'un içeriye pasında El Kaabi, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

90'ıncı dakikada Emre Taşdemir'in yerden pasıyla buluşan Champpness, ceza alanı içerisinde daha müsait olan Doukara'ya çıkardı, Doukara elverişli durumda çerçeveyi bulamadı, top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Murat Altan

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 75 Emre ), Hamidou Traore (Dk. 82 Umut Nayir) , Flavio, Sergio (Dk. 75 Champpness), Suleymanov, Diabete (Dk. 68 Pelupessy ), Balde (Dk. 67 Doukara )

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Sackey, Burak Öksüz, Falette, Onur Ergün, Ribeiro, Sadık Baş (Dk. 66 Muhammet Mert ) , El Kaabi (Dk. 85 Kamara ) , Adama Traore (Dk. 66 Lobjanidze ), Diouf

GOL: Dk. 81 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Suleymanov, Sergio, Diarra (GZT Giresunspor)- Riberio, Falette, Lobjanıdze (Atakaş Hatayspor)