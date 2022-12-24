Hatayspor - Giresunspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Hatay'ın golü Bertuğ Özgür Yıldırım'dan gelirken, konuk takım Riad Bajic ile eşitliği yakaladı.
2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
4. dakikada Kuwas'ın uzun pasına, Hatayspor savunması dokunamayınca top Bajic'in önünde kaldı, ceza sahası içerisinden aşırtma vuruşunda kaleye doğru giden topu Vranjes kafa vuruşuyla korner gönderdi.
17. dakikada Ribero ceza yayının sağında bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı. El Kaabi'nin şutunda kaleci son anda kornere çeldi.
18. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ortasına ön direkte El Kaabi dokundu, arka direğe açılan topa Vranjes dokunarak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
25. dakikada Görkem'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru gitti, kaleci Erce son anda kornere çeldi.
28. dakikada topla buluşan El Kaabi, ceza sahası içinde bomboş olan Lobjanidze'ye pasını aktardı, Lobjanidze'nin şutunda top kaleci Onurcan'da kaldı.
39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.
40. dakikada Hayrullah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Alper, bekletmeden plase vuruşunu yaptı, ancak top direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
50. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Serginho'nun sert şutunda, top az farkla dışarıya çıktı.
56. dakikada sol kanattaki Alper Uludağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kuwas'ın sol ayağıyla dar açıdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
75. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kevin Soni'nin ortasında savunma arkasına sarkan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın ceza alanı içinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.
85. dakikada sağ kanattan Adekugbe'nin ortasında Onur Ergün'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, topu kornere çeldi.
87. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Serginho'nun ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, golü geçerli saydı: 1-1.
Mücadele, 1-1 sona erdi.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Özgür Ertem
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Musa Çağıran (Dk. 62 Aabid), Ribeiro, Lobjanidze, El Kaabi (Dk. 62 Kevin Soni), Ze Luis (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Serginho (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Mejia (Dk. 78 Oğulcan Çağlayan), Campuzano, Kadir Seven, Borja Sainz, Bajic (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic)
Goller: Dk. 75 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 87 Bajic (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Burak Öksüz, Dk. 86 Adekugbe (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Alper Uludağ, Dk. 81 Campuzano (Bitexen Giresunspor)