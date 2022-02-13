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Spor

Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA13 Şubat 2022 Pazar 21:14 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 21:14
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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