Hatayspor, Göztepe'yi evinde yıktı

AA 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:20 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:20

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 7. dakikasında El Kaabi'nin sol kanattan yaptığı ortada Diouf'un kaleye göndermek istediği topu, kaleci İrfan Can uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Cherif Ndiaye'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Yalçın'ın, Burak'a rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Munir topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Diouf'un, iki savunma oyuncusuna rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Burak'ın kafayla aktardığı topu Diouf, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye ile paslaşan Halil Akbunar sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59'uncu dakikada Obinna'nın pasıyla rakip ceza sahasına giren Cherif kaleciyi de geçmeye çalıştıktan sonra topun kontrolünü kaybedince Göztepe mutlak golden oldu.

70'inci dakikada Berkan soldan korneri kullandı. Arda direkte Soner müsait pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.

76'ncı dakikada Beykan Şimşek'in Kamil Ahmet'e yaptığı faulde sarı kartını çıkaran hakem Suat Arslanboğa VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyip kırmızı kartını çıkardı. Göztepe 10 kişi kaldı.

78'inci dakikada soldan Lobjanidze'nin ortasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Diouf gelişine bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

84'üncü dakikada Obinna sağdan ortaladı. Arka direkte Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Ali Şencan (xx), Ali Tuna (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Angel (xx), Berkan (x), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 80 Jahovic x), Yalçın (x) (Dk. 63 Beykan x), Lourency (x) (Dk. 80 Tijanic), Halil (xx), Ndiaye (x) (Dk. 89 Ideye)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) - Kamil (xxx) (Dk. 85 Burak Çamoğlu), Fatih (xx), Burak Öksüz (xxx), Adekugbe (xxx), Sackey (x) (Dk. 26 Boudjemaa (xx), Riberio (xx), Traore (xxx) (Dk. 80 Emre), Lobzhanidze (xxx) (Dk. 89 Louis), El Kaabi (xxx) (Dk. 80 Kamara), Diouf (xxxx)

GOLLER: Dk. 35 - Dk. 78 Diouf (Atakaş Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Beykan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Arslanagic, Berkan (Göztepe), Adekugbe, Burak, Diouf (Atakaş Hatayspor)