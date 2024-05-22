Hatayspor: Hakem hatalarıyla da mücadele ediyoruz

Hatayspor'un son 3 haftadaki çıkışından bahseden Fatih Kavlak, "Takımda son üç haftada görülen performans değişikliğinin; sonuç ve performans yükselişinin birinci nedeni çok net bir biçimde teknik direktör Özhan Pulat ve ekibinin Hatayspor'a çok hazır gelmeleridir. Sadece Hatayspor'u değil ligi detaylı şekilde takip etmenin meyvesini sahada almayı başardılar. Diğer bir faktör de sezonu zorluklarla geçiren oyuncuların tamamen sahaya odaklanarak takımı lige tutacak motivasyon seviyesine yükseltmek oldu. Burada da gerek yönetim kurulumuz gerek teknik ekip çok ciddi çaba harcadı." dedi.

"HAKEMLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

"Hakem hatalarıyla da mücadele ediyoruz" diyen Kavlak, "Son üç haftada yakaladığımız çıkış ve aldığımız sonuçlar bizi son haftaya ümitli girmemizi sağladı. Burada maçlarda rakiplerimiz kadar hakem hatalarıyla da mücadele ettiğimizle ilgili bir parantez açmak gerek. Verilen-verilmeyen penaltıları bütün futbol kamuoyu gördü, değerlendirdi; futbol yorumcularından ve futbolseverlerden tepki de oldu. Ama sonuç ne, sonuç hatalarla kaybettiğimiz çok değerli puanlar. Tüm bunlara rağmen son maçımızda da sporun ruhunda olan vazgeçmeme ilkesi ile hep beraber ligde kalma yolunda bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

SON HAFTA İÇİN AÇIKLAMA

Fatih Kavlak, açıklamalarına, "Herkesin bildiği gibi, son hafta oynanacak maçlar hem kümede kalma mücadelesi veren takımlar hem de rakipleri açısından büyük önem taşıyor. Ankaragücü'nün Trabzonspor deplasmanında, Konyaspor'un Galatasaray karşısında ve Gaziantep FK'nın Pendikspor deplasmanında oynayacakları maçlar ligimizin adil ve çekişmeli doğasını bir kez daha gözler önüne serecek. Bu noktada şunu vurgulamak isterim ki, her takımın sahada elinden gelenin en iyisini yapacağına olan inancımız tamdır. Trabzonspor, Galatasaray ve Pendikspor gibi takımların, sezonun son haftasında da olsa, sahaya çıkarak mücadele güçlerini ve profesyonelliklerini ortaya koyacaklarına inanıyoruz." diye devam etti.

Kavlak, son olarak, "Bu sadece düşme hattındaki takımlar için değil, ligin bütünlüğü ve adaletinin sağlanması için de son derece önemli. Atakaş Hatayspor olarak, biz de aynı şekilde Rizespor karşısında sahada olacağız ve ligde kalmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Futbolun ruhu, adil rekabet ve sportmenlik üzerine kuruludur. Bu nedenle, tüm takımların son haftada gereken performansı sergileyeceğine inanıyoruz. Sonuç olarak, her takımın sahada adil bir şekilde mücadele edeceği ve hak edenin kazanacağı bir hafta diliyorum. Futbolseverler olarak bizler de bu heyecana tanıklık edecek ve fair-play ruhunun sahada vücut bulduğunu göreceğiz" sözlerini sarf etti.