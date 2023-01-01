Hatayspor hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı 1 saat süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, geçtiğimiz hafta, haftaya liderlik şifresi ile başlayan Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup olarak sahadan yenik ayrılmıştı.