Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, çıktığı 13 maç ile 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 14 puan ile 14.sırada bulunuyor.

Volkan Demirel'in takıma katılması ile birlikte bir çıkış yakalayan Hatayspor, ligin başlaması ile birlikte çıkışını sürdürmek istiyor.