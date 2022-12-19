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Spor

Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü

Volkan Demirel önderliğinde ki Hatayspor, ligin 15.haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, çıktığı 13 maç ile 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 14 puan ile 14.sırada bulunuyor.

Volkan Demirel'in takıma katılması ile birlikte bir çıkış yakalayan Hatayspor, ligin başlaması ile birlikte çıkışını sürdürmek istiyor.

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