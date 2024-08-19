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Spor

Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 23:34 - Güncelleme:
Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi
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Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelson Fernandes kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 90+1. dakikada Da Costa attı.

İki takım da henüz galibiyet alamazken, bu sezonki ilk puanlarını aldılar.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor ile oynayacak. Hatayspor ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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