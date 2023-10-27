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Spor

Hatayspor ile Kayserispor arasındaki 7. randevu

Trendyol SÜper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan Hatayspor ve Kayserispor, lig tarihinde 7. kez birbirlerine rakip olacak.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Hatayspor ile Kayserispor arasındaki 7. randevu
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Hatayspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde yedinci kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında Mersin Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 6 kez karşılaştı. 6 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 4 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 19 gol atıldı. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor 4-0'lık sonuçla kazanmıştı. İkinci maç ise deprem nedeniyle oynanmamış ve Kayserispor hükmen 3-0 galip sayılmıştı. Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 5 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

2022/2023 Hatayspor-Kayserispor 0-4

2022/2023 Kayserispor-Hatayspor 3-0 (Hükmen)

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