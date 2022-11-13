Hatayspor, İstanbul'da tek golle kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Necmi· Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.

Fatih Tekke yönetimindeki 3 lig maçını da kaybeden İstanbulspor'un puan hasreti 6 haftaya çıktı. 8 puanda kalan sarı-siyahlılar ligde 18. sırada konumlandı. Puanını 14'e yükselten Hatayspor ise 14. sıraya yerleşti.

Dünya Kupası arasından sonra İstanbulspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Giresunspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22. dakikada savunmada Duhan Aksu'nun hatasında araya giren ve topu kazanan Ribeiro, meşin yuvarlağı ceza sahasına sürdü. Ribeiro, rakibinden sıyrılırken Mehmet Yeşil'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

26. dakikada soldan sıfıra inen Ethemi'nin yerden sert ortasına arka direkte Topalli'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Ribeiro'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci, topu oyun alanına çeldi.

51. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan çizgiye inen Rroca'nın sert ortasında kaleciye çarpan top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında altıpasın solundan Ethemi'nin kayarak şutunda top yan filelerde kaldı.

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Duhan Aksu'nun ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Erce, topu son anda kornere çeldi.

64. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren ve çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin uzak direğe plasesinde kaleci Jensen topu son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

81. dakikada savunmadan seken topla ceza yayında buluşan Ze Luis'in şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Musa Çağıran'ın uzak mesafeden sert şutunda köşeye giden topu kaleci kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Atakaş Hatayspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Rroca, Okan Erdoğan (Dk. 63 Ebert), Melih Kabasakal (Dk. 82 Abazaj), Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 74 Musa Çağıran), Aabid, El Kaabi, Ribeiro (Dk. 74 Boudjemaa), Kaan Kanak (Dk. 63 Lobjanidze), Ze Luis (Dk. 88 Varga)

GOL: Dk. 24 El Kaabi (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Rroca, Dk. 76 Ologo, Dk. 88 Ebert (İstanbulspor), Dk. 42 El Kaabi, Dk. 69 Onur Ergün, Dk. 72 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 80 Aabid, Dk. 90+1 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)