İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2023 Cumartesi / 14 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
Spor

Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır
ABONE OL

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, taktik, şut ve hava topu çalışma yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 20 maça çıkan Hatayspor, bunlardan 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 20 puanla 17. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.