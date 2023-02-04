Hatayspor, Kasımpaşa maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, taktik, şut ve hava topu çalışma yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 20 maça çıkan Hatayspor, bunlardan 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 20 puanla 17. sırada yer aldı.